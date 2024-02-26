Военкор RT показал, как российские бойцы штурмуют Белую Гору в ЛНР

Военкор RT Влад Андрица показал, как российские военные продвигаются в Белогоровке и опубликовал видео штурма села Белая Гора.

Командир группы разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что под контролем ВС России на текущий момент находится большая часть местного завода, а украинская армия удерживает лишь пару зданий.

«Мы берём в котёл Белую Гору за счёт мелзавода, будем обходить её, окружать, и противнику остаётся только отступать. Котёл начнёт бурлить, и все соединения ВСУ, которые находятся на Белой Горе, будут перемолоты», — поделился военнослужащий.

15 февраля Андрица сообщил, что ВС России заняли 90% территории мелового завода у Белогоровки.