Военкор RT показал, как российские бойцы штурмуют Белую Гору в ЛНР
Командир группы разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что под контролем ВС России на текущий момент находится большая часть местного завода, а украинская армия удерживает лишь пару зданий.
«Мы берём в котёл Белую Гору за счёт мелзавода, будем обходить её, окружать, и противнику остаётся только отступать. Котёл начнёт бурлить, и все соединения ВСУ, которые находятся на Белой Горе, будут перемолоты», — поделился военнослужащий.
15 февраля Андрица сообщил, что ВС России заняли 90% территории мелового завода у Белогоровки.