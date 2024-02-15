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Военкор Андрица: ВС России заняли 90% территории мелового завода у Белогоровки

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Войска России заняли 90% территории мелового завода у Белогоровки (ЛНР), рядом — карьер, у которого находится господствующая высота 50 м.
Военкор Андрица: ВС России заняли 90% территории мелового завода у Белогоровки
  • РИА Новости

На видео заметно, как группа «Аида» в составе спецназа «Ахмат» берёт одно из зданий, где засели вэсэушники. После нескольких ударов дронами в одну точку по бетонной плите с двух сторон она проваливается в подвал.

«Мы уронили бетонную плиту с двух сторон на подвал. И заперли в нём ВСУ. И зашли в здание», — рассказал командир группы с позывным Аид военкору RT Владу Андрице.

Занятие господствующей высоты у мелового завода даст возможность контролировать Белогоровку и Григоровку — противник здесь окажется в зоне огневого поражения, отмечает военкор.

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