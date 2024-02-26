Военные и террористические угрозы Киева в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Так он отреагировал на обещания главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова преподнести России «новые сюрпризы» в Крыму.

«Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны», — сказал Смирнов РИА Новости.

По его мнению, лишь «свержение режима Зеленского» может гарантировать мир для россиян, украинцев и жителей остальной Европы.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.