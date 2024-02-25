Зеленский намерен провести аудит ВСУ после сдачи Авдеевки

Владимир Зеленский сообщил о планах провести аудит украинской армии после сдачи Авдеевки.

Он подчеркнул, что главком ВСУ должен проводить аудит и быть «в каждом месте». Зеленский подчеркнул, что резервы украинской армии в Авдеевке не были подготовлены.

«Аудит проводится после двух лет, мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Ранее стало известно, что российские десантники взяли в плен двух военных 82-й отдельной штурмовой бригады украинской армии на Запорожском направлении.