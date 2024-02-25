Зеленский не желает, чтобы страны предлагали варианты решения конфликта

Владимир Зеленский заявил, что не желает, чтобы другие страны предлагали собственные варианты для решения украинского конфликта.

«Мы не хотим, чтобы нам навязывались какие-либо форматы переговоров, формулы мира. Инициатива может идти только от Украины», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, глава киевского режима сообщил, что «очень не хочет», чтобы после выборов в «недемократичных, или очень демократичных» странах появилась своя инициатива.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил участие России в саммите по «формуле мира».