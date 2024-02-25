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Зеленский не желает, чтобы страны предлагали варианты решения конфликта

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Владимир Зеленский заявил, что не желает, чтобы другие страны предлагали собственные варианты для решения украинского конфликта.
Зеленский не желает, чтобы страны предлагали варианты решения конфликта
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Мы не хотим, чтобы нам навязывались какие-либо форматы переговоров, формулы мира. Инициатива может идти только от Украины», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, глава киевского режима сообщил, что «очень не хочет», чтобы после выборов в «недемократичных, или очень демократичных» странах появилась своя инициатива.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил участие России в саммите по «формуле мира».

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