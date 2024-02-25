Зеленский не желает, чтобы страны предлагали варианты решения конфликта
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«Мы не хотим, чтобы нам навязывались какие-либо форматы переговоров, формулы мира. Инициатива может идти только от Украины», — сказал он.
Как передаёт РИА Новости, глава киевского режима сообщил, что «очень не хочет», чтобы после выборов в «недемократичных, или очень демократичных» странах появилась своя инициатива.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил участие России в саммите по «формуле мира».