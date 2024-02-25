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Зеленский пожаловался на нехватку живой силы в украинских войсках

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Владимир Зеленский заявил о нехватке живой силы в рядах украинской армии.
Зеленский пожаловался на нехватку живой силы в украинских войсках
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

На пресс-конференции в Киеве он сообщил, что на текущий момент соотношение сил с российскими войсками один к семи.

«Для того чтобы оттеснить россиян, соотношение сил должно быть 1 к 1,5. Стратегически важно не потерять людей», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Глава киевского режима добавил, что ВСУ будут уступать территории России, пока не будут иметь численного превосходства.

Ранее Зеленский назвал тяжёлой обстановку на Харьковском направлении.

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