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Зеленский назвал тяжёлой обстановку на Харьковском направлении

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Владимир Зеленский признал, что на Харьковском направлении сложилась тяжёлая для Вооружённых сил Украины обстановка.
Зеленский назвал тяжёлой обстановку на Харьковском направлении
  • globallookpress.com
  • © Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом Зеленский прокомментировал свой визит на позиции украинских войск под Харьковом.

«Ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — сказал он.

Он снова указал на нехватку вооружения у ВСУ, а также задержку военной помощи от Запада.

Ранее стало известно, что снайперы 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении.

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