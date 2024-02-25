В Киеве пожаловались на отсутствие носителей и инфраструктуры для Taurus

Председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что у Украины нет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для использования немецких крылатых ракет Taurus.

«Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины», — приводит РИА Новости его слова.

Тимочко добавил, что такие ракеты можно запускать с истребителей шведского производства Gripen. По его словам, для передачи таких самолётов Украине нужно подготовить лётные экипажи и наземные службы, а это потребует много времени и согласований.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что поставка украинским войскам ракет Taurus перенесёт конфликт в Германию.