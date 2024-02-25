В Киеве пожаловались на отсутствие носителей и инфраструктуры для Taurus
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«Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины», — приводит РИА Новости его слова.
Тимочко добавил, что такие ракеты можно запускать с истребителей шведского производства Gripen. По его словам, для передачи таких самолётов Украине нужно подготовить лётные экипажи и наземные службы, а это потребует много времени и согласований.
Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что поставка украинским войскам ракет Taurus перенесёт конфликт в Германию.