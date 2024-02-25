Средства ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО и 77 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 77 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Такую информацию предоставили в Министерстве обороны России.

Согласно опубликованному пресс-службой ведомства сообщению, украинские беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое и Голиково Луганской Народной Республики, а также Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области.

В свою очередь авиация, артиллерия и ракетные войска Вооружённых сил России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах.