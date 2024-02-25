МО: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что в операциях по уничтожению живой силы и техники ВСУ также принимали участие беспилотные летательные аппараты.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах», — указывается в сводке министерства.
Ранее в Минобороны России сообщили о четырёх бронемашинах ВСУ, уничтоженных на Авдеевском направлении.