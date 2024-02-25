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Советник главы ДНР Кимаковский: у танков Abrams есть уязвимые места

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Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что у американских танков Abrams есть уязвимые места, у российских военных уже разработаны методички против них.

Кимаковский сообщил, что танки Abrams использовались на других театрах боевых действий — в Африке, Афганистане.

«На самом деле об этих машинах уже достаточно много знают... И в принципе уязвимые места у этой техники есть, у нас уже разработаны методички. Поэтому ничего страшного, скажем так, от их появления на линии фронта не будет», — отметил он.

Ранее Кимаковский сообщил, что американские танки Abrams впервые были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

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