Власти ДНР: на линии фронта под Авдеевкой впервые заметили танки Abrams

Американские танки Abrams впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

AFP

Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. «Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые», — цитирует его ТАСС. Кимаковский уточнил, что танки заметили северо-западнее Авдеевки. Ранее начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км. Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.