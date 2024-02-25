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Лукашенко: в Белоруссии не пройдёт ни один из вариантов свержения власти

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Оппонентам власти в Белоруссии не удастся реализовать ни один из вариантов её свержения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: в Белоруссии не пройдёт ни один из вариантов свержения власти
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

В ходе общения с журналистами после голосования на выборах в нижнюю палату парламента и местные советы белорусский лидер отметил, что власть в республике умеет «делать выводы из прежних своих ошибок».

«Поэтому надеяться им не на что», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Также Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии с Россией. Он заявил, что страны всегда будут едины и смогут противостоять любому противнику.

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