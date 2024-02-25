RT в Telegram
Подпишись

Мэр Донецка сообщил о повреждении многоквартирных домов при обстреле ВСУ

Короткая ссылка
Два многоквартирных дома в Донецке Донецкой Народной Республики получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В опубликованном им в личном Telegram-канале сообщении указывается, что в результате обстрела Петровского района на улице Степана Щипачёва было повреждено остекление здания.

Позднее Кулемзин добавил, что в другом многоквартирном доме, расположенном на улице Красногоровской, повреждения получила кровля.

Об обстрелах Донецка со стороны украинских войск стало известно утром 25 февраля. Кулемзин сообщал, что огонь ведётся по Петровскому району города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить