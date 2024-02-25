Мэр Донецка сообщил о повреждении многоквартирных домов при обстреле ВСУ

Два многоквартирных дома в Донецке Донецкой Народной Республики получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В опубликованном им в личном Telegram-канале сообщении указывается, что в результате обстрела Петровского района на улице Степана Щипачёва было повреждено остекление здания.

Позднее Кулемзин добавил, что в другом многоквартирном доме, расположенном на улице Красногоровской, повреждения получила кровля.

Об обстрелах Донецка со стороны украинских войск стало известно утром 25 февраля. Кулемзин сообщал, что огонь ведётся по Петровскому району города.