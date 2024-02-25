Мэр Донецка сообщил о повреждении многоквартирных домов при обстреле ВСУ
В опубликованном им в личном Telegram-канале сообщении указывается, что в результате обстрела Петровского района на улице Степана Щипачёва было повреждено остекление здания.
Позднее Кулемзин добавил, что в другом многоквартирном доме, расположенном на улице Красногоровской, повреждения получила кровля.
Об обстрелах Донецка со стороны украинских войск стало известно утром 25 февраля. Кулемзин сообщал, что огонь ведётся по Петровскому району города.