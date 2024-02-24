Глава Минфина Украины признал, что страна столкнулась с нехваткой средств
«Мы уже ощущаем определённую нехватку средств, но этого пока не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы для того, чтобы перекрыть эти потребности», — цитирует его ТАСС.
Министр отметил, что выходом из ситуации будет западная помощь, которую Киев рассчитывает получить с задержкой. По оценкам Марченко, поступление средств от ЕС и Всемирного банка поможет закрыть дефицит бюджета на первые полгода.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что €4,5 млрд будет передано Украине в марте.
Также глава ЕК заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.