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Глава Минфина Украины признал, что страна столкнулась с нехваткой средств

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Украина ощущает нехватку бюджетных средств из-за задержки западной помощи, но надеется перекрыть недостачу за счёт ожидаемых траншей от ЕС и Всемирного банка, заявил в эфире телеканала «Рада» глава украинского Минфина Сергей Марченко.

«Мы уже ощущаем определённую нехватку средств, но этого пока не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы для того, чтобы перекрыть эти потребности», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что выходом из ситуации будет западная помощь, которую Киев рассчитывает получить с задержкой. По оценкам Марченко, поступление средств от ЕС и Всемирного банка поможет закрыть дефицит бюджета на первые полгода.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что €4,5 млрд будет передано Украине в марте.

Также глава ЕК заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

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