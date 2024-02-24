RT в Telegram
Подпишись

Глава ГУР Украины Буданов похвалил начальника Генштаба России Герасимова

Короткая ссылка
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью The Telegraph похвалил начальника Генштаба России Валерия Герасимова за его работу на посту, отметив его особую силу и незаменимость.
Глава ГУР Украины Буданов похвалил начальника Генштаба России Герасимова
  • AFP
  • © Victor Pinchuk Foundation

«Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — цитирует Буданова «РБК-Украина».

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный похвально отозвался о российских ВВС и подразделениях радиоэлектронной борьбы.

По его словам, эффективность высокоточных снарядов Excalibur снизилась из-за российских систем РЭБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить