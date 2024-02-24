Глава ГУР Украины Буданов похвалил начальника Генштаба России Герасимова

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью The Telegraph похвалил начальника Генштаба России Валерия Герасимова за его работу на посту, отметив его особую силу и незаменимость.

«Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — цитирует Буданова «РБК-Украина».

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный похвально отозвался о российских ВВС и подразделениях радиоэлектронной борьбы.

По его словам, эффективность высокоточных снарядов Excalibur снизилась из-за российских систем РЭБ.