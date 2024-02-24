УНИАН: украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе
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«Пятиминутка позора: украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандный табак», — сообщает украинское агентство УНИАН.
Венгерские таможенники конфисковали 283 ящика сигарет на КПП «Чоп — Захонь» таможенного поста «Тиса».
Отмечается, что у водителя микроавтобуса и его спутницы были дипломатические паспорта и они отказывались открывать транспорт для осмотра.
Ранее Московский областной суд вынес приговор бывшим украинским силовикам, которые похищали российских граждан ради выкупа. Все фигуранты дела получили длительные сроки.