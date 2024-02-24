RT в Telegram
Подпишись

УНИАН: украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе

Короткая ссылка
Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией.
УНИАН: украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе
  • Gettyimages.ru
  • © sharrocks

«Пятиминутка позора: украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандный табак», — сообщает украинское агентство УНИАН.

Венгерские таможенники конфисковали 283 ящика сигарет на КПП «Чоп — Захонь» таможенного поста «Тиса».

Отмечается, что у водителя микроавтобуса и его спутницы были дипломатические паспорта и они отказывались открывать транспорт для осмотра. 

Ранее Московский областной суд вынес приговор бывшим украинским силовикам, которые похищали российских граждан ради выкупа. Все фигуранты дела получили длительные сроки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить