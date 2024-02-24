УНИАН: украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе

Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией.

«Пятиминутка позора: украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандный табак», — сообщает украинское агентство УНИАН.

Венгерские таможенники конфисковали 283 ящика сигарет на КПП «Чоп — Захонь» таможенного поста «Тиса».

Отмечается, что у водителя микроавтобуса и его спутницы были дипломатические паспорта и они отказывались открывать транспорт для осмотра.

Ранее Московский областной суд вынес приговор бывшим украинским силовикам, которые похищали российских граждан ради выкупа. Все фигуранты дела получили длительные сроки.