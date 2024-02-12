Экс-сотрудники украинских спецслужб получили длительные сроки за похищения россиян

Московский областной суд вынес приговор бывшим украинским силовикам, которые похищали российских граждан ради выкупа. Все фигуранты дела получили длительные сроки, сообщает СК России.

Как установил суд, с апреля 2014 по октябрь 2019 года украинцы Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский — бывшие сотрудники ГУР МО Украины — организовали преступное сообщество, в которое вступили другие участники.

В 2020 году группировка похитила жителя Челябинска, чтобы получить доступ к его криптокошельку с суммой более 50 млн рублей. Также участники группировки покушались на жизнь сотрудника МВД Донецкой Народной Республики.

«Участниками преступного сообщества совершались контрабанда и незаконный оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. В рамках расследования изъяты гранаты, самодельные взрывные устройства, огнестрельное нарезное оружие», — говорится в сообщении.

Членов группировки приговорили к срокам лишения свободы от девяти до 19 лет. Им также назначены штрафы.

Ранее RT сообщал, что СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS.