Экс-сотрудники украинских спецслужб получили длительные сроки за похищения россиян
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Московский областной суд вынес приговор бывшим украинским силовикам, которые похищали российских граждан ради выкупа. Все фигуранты дела получили длительные сроки, сообщает СК России.

Как установил суд, с апреля 2014 по октябрь 2019 года украинцы Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский — бывшие сотрудники ГУР МО Украины — организовали преступное сообщество, в которое вступили другие участники.

В 2020 году группировка похитила жителя Челябинска, чтобы получить доступ к его криптокошельку с суммой более 50 млн рублей. Также участники группировки покушались на жизнь сотрудника МВД Донецкой Народной Республики.

«Участниками преступного сообщества совершались контрабанда и незаконный оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. В рамках расследования изъяты гранаты, самодельные взрывные устройства, огнестрельное нарезное оружие», — говорится в сообщении.

Членов группировки приговорили к срокам лишения свободы от девяти до 19 лет. Им также назначены штрафы.

Ранее RT сообщал, что СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS.