Экс-сотрудники украинских спецслужб получили длительные сроки за похищения россиян

Как установил суд, с апреля 2014 по октябрь 2019 года украинцы Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский — бывшие сотрудники ГУР МО Украины — организовали преступное сообщество, в которое вступили другие участники.
В 2020 году группировка похитила жителя Челябинска, чтобы получить доступ к его криптокошельку с суммой более 50 млн рублей. Также участники группировки покушались на жизнь сотрудника МВД Донецкой Народной Республики.
«Участниками преступного сообщества совершались контрабанда и незаконный оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. В рамках расследования изъяты гранаты, самодельные взрывные устройства, огнестрельное нарезное оружие», — говорится в сообщении.
Членов группировки приговорили к срокам лишения свободы от девяти до 19 лет. Им также назначены штрафы.
Ранее RT сообщал, что СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS.