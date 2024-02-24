Американский историк Саротт: российские войска выигрывают в конфликте на Украине

Американский историк Мэри Саротт заявила, что российская армия побеждает в конфликте на Украине, которая рискует потерять ещё больше территорий.

В эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste она предложила для украинских властей вариант завершения конфликта, который может прозвучать для Киева угнетающе — раздел Украины, части которой останутся у России.

Саротт высказала мнение, что именно таким образом Украина сможет сохранить то, что у неё ещё осталось.

Ранее журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов.