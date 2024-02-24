Власти Приднестровья заявили о подготовке диверсионных групп в Молдавии
Об этом Красносельский рассказал в беседе с РИА Новости.
«Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к настоящему моменту адекватных реакций на предупреждение ни со стороны Кишинёва, ни со стороны ОБСЕ не последовало.
Ранее Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.