Власти Приднестровья заявили о подготовке диверсионных групп в Молдавии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что власти Приднестровья обратились к ОБСЕ в связи с подготовкой диверсионных групп на территории Молдавии.

Об этом Красносельский рассказал в беседе с РИА Новости.

«Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему моменту адекватных реакций на предупреждение ни со стороны Кишинёва, ни со стороны ОБСЕ не последовало.

Ранее Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.