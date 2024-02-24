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Власти Приднестровья заявили о подготовке диверсионных групп в Молдавии

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что власти Приднестровья обратились к ОБСЕ в связи с подготовкой диверсионных групп на территории Молдавии.

Об этом Красносельский рассказал в беседе с РИА Новости.

«Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории», — сказал собеседник агентства. 

Он добавил, что к настоящему моменту адекватных реакций на предупреждение ни со стороны Кишинёва, ни со стороны ОБСЕ не последовало. 

Ранее Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.

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