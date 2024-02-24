Группировка «Центр» поразила 50 пунктов временной дислокации ВСУ
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные поразили за сутки 50 пунктов временной дислокации и 17 опорных пунктов ВСУ.
Об этом информирует ТАСС.
Всего поражение было нанесено по более 370 целям.
Речь идёт о районах населённых пунктов Первомайское, Орловка, Тоненькое.
Также Су-34 в сопровождении Су-35 ВКС ударили по командному пункту ВСУ на Купянском направлении.
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