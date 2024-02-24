Су-34 в сопровождении Су-35 ВКС ударили по командному пункту ВСУ на Купянском направлении

Истребитель Су-35 ВКС России сопроводил бомбардировщики Су-34, которые нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Ранее ВС России поразили цеха по сборке дронов в Днепропетровске.