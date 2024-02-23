Военнослужащим инженерных войск вручили награды в зоне СВО
- РИА Новости
Как сообщили в Министерстве обороны России, были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также медали Жукова, Суворова и ведомственные награды.
«Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось о награждении на передовых позициях в зоне СВО уссурийских десантников-гвардейцев.