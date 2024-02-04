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В зоне СВО уссурийским десантникам-гвардейцам вручили государственные награды

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Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военным были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I и II степени и «За разминирование».

Ранее военные группировки войск «Запад» получили госнаграды на передовой в зоне СВО.

Также замглавы Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил тульских десантников в зоне СВО.

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