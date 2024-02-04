В зоне СВО уссурийским десантникам-гвардейцам вручили государственные награды
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, военным были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I и II степени и «За разминирование».
Ранее военные группировки войск «Запад» получили госнаграды на передовой в зоне СВО.
Также замглавы Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил тульских десантников в зоне СВО.