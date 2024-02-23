RT выяснил подробности биографии ликвидированного наёмника ВСУ из Бразилии

RT выяснил подробности биографии одного из известнейших бразильских наёмников Вооружённых сил Украины — снайпера Макса Панаво, который был ликвидирован в зоне боевых действий.

Бразилец воевал на стороне украинской армии как минимум с ноября 2022 года. Себя он называл «самым старым бразильцем ВСУ».

До отправки на Украину военный профессионально занимался джиу-джитсу, учился и жил в Калифорнии, но, как сам писал в сети, бросил учёбу и спортивную карьеру «ради любимого дела» — войны.



На родине наёмник выстрелом в голову убил старшего брата. Об этом на YouTube-канале Панаво напомнили подписчики под его последним видео, назвав «бразильским монстром».

Ранее стало известно, что четверо колумбийских наёмников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву городе Курахово в ДНР.