RT в Telegram
Подпишись

Депутат Чепа: заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением Запада

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением со стороны западных стран.
Депутат Чепа: заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением Запада
  • РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции», — сказал собеседник издания.

Чепа добавил, что ещё одной причиной заморозки Ереваном членства в ОДКБ можно назвать попытку Армении отвести внимание от провальной политики армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ.

После этого в секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что не получали заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить