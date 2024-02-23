Депутат Чепа: заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением Запада

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением со стороны западных стран.

Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции», — сказал собеседник издания.

Чепа добавил, что ещё одной причиной заморозки Ереваном членства в ОДКБ можно назвать попытку Армении отвести внимание от провальной политики армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ.

После этого в секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что не получали заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ.