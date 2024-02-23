Военкор RT показал бой ВС России за выход к дороге жизни ВСУ в Авдеевке
- РИА Новости
На видео бойцы отряда «Шторм» 114-й бригады провели мощные атаки по позициям противника, также можно увидеть малые штурмовые группы, выдвинувшиеся к ключевому зданию рядом с дорогой на 9-й квартал.
У военных получилось продвинуться вместе с союзными подразделениями к АЗС и перекрёстку дороги на Ласточкино. Успешное проведение операции помогло отрезать гарнизон ВСУ на Авдеевском коксохиме от района 9-го квартала.
Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ на Авдеевском направлении за сутки составили до 145 военных.