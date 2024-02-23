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Военкор RT показал бой ВС России за выход к дороге жизни ВСУ в Авдеевке

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Военкор RT Андрей Филатов опубликовал кадры боя российских военнослужащих за выход к дороге жизни украинской армии в Авдеевке.
Военкор RT показал бой ВС России за выход к дороге жизни ВСУ в Авдеевке
  • РИА Новости

На видео бойцы отряда «Шторм» 114-й бригады провели мощные атаки по позициям противника, также можно увидеть малые штурмовые группы, выдвинувшиеся к ключевому зданию рядом с дорогой на 9-й квартал.

У военных получилось продвинуться вместе с союзными подразделениями к АЗС и перекрёстку дороги на Ласточкино. Успешное проведение операции помогло отрезать гарнизон ВСУ на Авдеевском коксохиме от района 9-го квартала.

Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ на Авдеевском направлении за сутки составили до 145 военных.

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