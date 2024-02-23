Минздрав Украины: рождаемость в стране ежегодно сокращается на 7%

Показатели рождаемости на Украине ежегодно сокращаются примерно на 7% начиная с 2013 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что в 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16,1 тыс. детей.

При этом, по данным ведомства, в предыдущие годы количество младенцев колебалось в пределах 21—23 тыс. в месяц.

Ранее в The Times заявили, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

Также академик Элла Либанова заявила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине.