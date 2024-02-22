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В Ростове-на-Дону прошёл IX съезд Cоюза добровольцев Донбасса

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В преддверии Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону прошёл IX съезд Cоюза добровольцев Донбасса, в работе которого приняли участие более 500 человек.
В Ростове-на-Дону прошёл IX съезд Cоюза добровольцев Донбасса
  • РИА Новости

Перед началом мероприятия депутат Государственной думы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, экс-президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, а также командиры добровольческих подразделений и рядовые бойцы возложили цветы к памятнику «Героям Донбасса».

Участники и делегаты съезда обсудили ряд проблем добровольческого движения, которые необходимо будет решать в первую очередь. В частности, речь шла о снабжении добровольческих подразделений и их комплектовании, обеспечении льготами и удостоверениями ветеранов боевых действий.

Также на съезде был поднят вопрос о необходимости преобразования межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» во всероссийскую.

Организация «Союз добровольцев Донбасса» создана осенью 2015 года, помогает добровольно принявшим участие в боевых действиях и ополченцам найти работу, оказывает им социальную и юридическую помощь.

Ранее RT сообщал, что Владимир Путин направил приветственное обращение участникам съезда, в котором отметил доблесть добровольцев Донбасса.

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