В преддверии Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону прошёл IX съезд Cоюза добровольцев Донбасса, в работе которого приняли участие более 500 человек.

Перед началом мероприятия депутат Государственной думы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, экс-президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, а также командиры добровольческих подразделений и рядовые бойцы возложили цветы к памятнику «Героям Донбасса».

Участники и делегаты съезда обсудили ряд проблем добровольческого движения, которые необходимо будет решать в первую очередь. В частности, речь шла о снабжении добровольческих подразделений и их комплектовании, обеспечении льготами и удостоверениями ветеранов боевых действий.

Также на съезде был поднят вопрос о необходимости преобразования межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» во всероссийскую.

Организация «Союз добровольцев Донбасса» создана осенью 2015 года, помогает добровольно принявшим участие в боевых действиях и ополченцам найти работу, оказывает им социальную и юридическую помощь.

Ранее RT сообщал, что Владимир Путин направил приветственное обращение участникам съезда, в котором отметил доблесть добровольцев Донбасса.