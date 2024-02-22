Путин отметил отвагу ополченцев, с первых дней защищавших Донбасс
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса.
«С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям», — приводятся его слова пресс-службой Кремля.
В августе 2023 года кабмин расширил категории лиц, которые могут получить удостоверения ветеранов боевых действий — теперь на них смогут претендовать добровольцы СВО и ополченцы Донбасса.