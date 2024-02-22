Миршаймер: вопрос лишь в том, какие территории Украина потеряет перед поражением
- AFP
В интервью программе Daniel Davis / Deep Dive Миршаймеру задали вопрос, есть ли у Украины шансы в случае получения новой помощи от США.
«Украинцы потерпят поражение, единственный вопрос в том, сколько территории они потеряют в процессе и сколько людей погибнет», — сказал профессор.
По оценкам Миршаймера, есть вероятность того, что войска России после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят ещё больше территорий.
Политолог ранее отмечал, что выделенная финансовая помощь ЕС для Украины не повлияет на ситуацию на поле боя.