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Миршаймер: вопрос лишь в том, какие территории Украина потеряет перед поражением

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Украина понесёт поражение в результате спецоперации России, вопрос лишь в том, сколько территорий они сдадут и сколько украинских военных погибнет, считает политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Миршаймер: вопрос лишь в том, какие территории Украина потеряет перед поражением
  • AFP

В интервью программе Daniel Davis / Deep Dive Миршаймеру задали вопрос, есть ли у Украины шансы в случае получения новой помощи от США.

«Украинцы потерпят поражение, единственный вопрос в том, сколько территории они потеряют в процессе и сколько людей погибнет», — сказал профессор.

По оценкам Миршаймера, есть вероятность того, что войска России после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят ещё больше территорий.

Политолог ранее отмечал, что выделенная финансовая помощь ЕС для Украины не повлияет на ситуацию на поле боя.

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