Меркурис: ВСУ были под ударами авиабомб ФАБ в районе села Победа

Украинские военные под населённым пунктом Победа оказались под ударами авиабомб ФАБ, отмечает британский эксперт Александр Меркурис.

В своём блоге на YouTube он обратил внимание на действия ВС России в этом районе ДНР.

«Россияне наносили удары авиабомбами ФАБ и громили их артиллерийским огнём. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях», — сказал Меркурис.

22 февраля Министерство обороны заявило, что войска России освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.