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Подполье: в Киевской области на месте взрыва нашли листовки против мобилизации

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В городе Ржищев Киевской области на месте взрыва обнаружили листовки против насильственной мобилизации на Украине, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: в Киевской области на месте взрыва нашли листовки против мобилизации
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, взрыв произошёл 15 февраля около здания городской администрации. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые при осмотре нашли гранаты и листовки. При этом ситуацию с листовками решили не предавать огласке, добавил Лебедев.

Он также показал фотографии обнаруженных листовок, на которых написаны призывы к сопротивлению против незаконной мобилизации и работников военокоматов.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами.

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