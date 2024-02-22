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Рогов: Киев пытается удержать Работино любой ценой, бросая туда новые силы

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование пытается удержать любой ценой населённый пункт Работино на Запорожском направлении, бросая туда всё новые силы.
Рогов: Киев пытается удержать Работино любой ценой, бросая туда новые силы
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на Запорожском направлении наиболее ожесточённые бои ведутся на Ореховском участке, где инициатива находится в руках ВС России, но украинские войска пытаются обороняться. 

«Режим (Владимира. — RT) Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село», — констатировал он.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают военную технику в район населённых пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении.

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