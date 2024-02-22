Рогов: Киев пытается удержать Работино любой ценой, бросая туда новые силы
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, на Запорожском направлении наиболее ожесточённые бои ведутся на Ореховском участке, где инициатива находится в руках ВС России, но украинские войска пытаются обороняться.
«Режим (Владимира. — RT) Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село», — констатировал он.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают военную технику в район населённых пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении.