Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование пытается удержать любой ценой населённый пункт Работино на Запорожском направлении, бросая туда всё новые силы.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на Запорожском направлении наиболее ожесточённые бои ведутся на Ореховском участке, где инициатива находится в руках ВС России, но украинские войска пытаются обороняться.

«Режим (Владимира. — RT) Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село», — констатировал он.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают военную технику в район населённых пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении.