Медведев: бойцов ВСУ, не уличённых в геноциде, можно простить
- РИА Новости
Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.
Медведев напомнил, что после окончания Второй мировой войны большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, потому что тех, кто не был уличён в преступлениях против человечности и геноциде, простили.
«В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применён», — предложил он.
Медведев подчеркнул, что Вооружённые силы России очень гуманно относятся к украинским военнопленным.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские бойцы взяли большое количество пленных украинских военных во время штурма Авдеевки.