Медведев: бойцов ВСУ, не уличённых в геноциде, можно простить

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что военнослужащих Вооружённых сил Украины, не уличённых в совершении преступлений против человечности, можно простить после окончания специальной военной операции.

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

Медведев напомнил, что после окончания Второй мировой войны большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, потому что тех, кто не был уличён в преступлениях против человечности и геноциде, простили.

«В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применён», — предложил он.

Медведев подчеркнул, что Вооружённые силы России очень гуманно относятся к украинским военнопленным.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские бойцы взяли большое количество пленных украинских военных во время штурма Авдеевки.