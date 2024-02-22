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Медведев: бойцов ВСУ, не уличённых в геноциде, можно простить

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что военнослужащих Вооружённых сил Украины, не уличённых в совершении преступлений против человечности, можно простить после окончания специальной военной операции.
Медведев: бойцов ВСУ, не уличённых в геноциде, можно простить
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

Медведев напомнил, что после окончания Второй мировой войны большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, потому что тех, кто не был уличён в преступлениях против человечности и геноциде, простили.

«В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применён», — предложил он.

Медведев подчеркнул, что Вооружённые силы России очень гуманно относятся к украинским военнопленным.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские бойцы взяли большое количество пленных украинских военных во время штурма Авдеевки.

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