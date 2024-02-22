Военкор RT Филатов показал кадры из освобождённого Авдеевского коксохима
- РИА Новости
Отмечается, что завод находится на возвышении, поэтому российским войскам наступать приходилось снизу. При этом Вооружённые силы Украины пользовались не только преимуществом высоты, но и укрытиями предприятия — тоннелями в подвалах длиной 100 м.
Как отмечает военкор, коксохим находился в удручающем состоянии ещё до начала специальной военной операции: многие конструкции буквально съела ржавчина («собственники просто выдаивали его»).
Ранее Андрей Филатов показал первые кадры из освобождённого коксохимического завода в Авдеевке Донецкой Народной Республики.