Военкор RT Филатов показал кадры из освобождённого Авдеевского коксохима

Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал ещё кадры из освобождённого Авдеевского коксохима.

Отмечается, что завод находится на возвышении, поэтому российским войскам наступать приходилось снизу. При этом Вооружённые силы Украины пользовались не только преимуществом высоты, но и укрытиями предприятия — тоннелями в подвалах длиной 100 м.

Как отмечает военкор, коксохим находился в удручающем состоянии ещё до начала специальной военной операции: многие конструкции буквально съела ржавчина («собственники просто выдаивали его»).

Ранее Андрей Филатов показал первые кадры из освобождённого коксохимического завода в Авдеевке Донецкой Народной Республики.