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Военкор RT Филатов показал кадры из освобождённого Авдеевского коксохима

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Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал ещё кадры из освобождённого Авдеевского коксохима.
Военкор RT Филатов показал кадры из освобождённого Авдеевского коксохима
  • РИА Новости

Отмечается, что завод находится на возвышении, поэтому российским войскам наступать приходилось снизу. При этом Вооружённые силы Украины пользовались не только преимуществом высоты, но и укрытиями предприятия — тоннелями в подвалах длиной 100 м.

Как отмечает военкор, коксохим находился в удручающем состоянии ещё до начала специальной военной операции: многие конструкции буквально съела ржавчина («собственники просто выдаивали его»).

Ранее Андрей Филатов показал первые кадры из освобождённого коксохимического завода в Авдеевке Донецкой Народной Республики.

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