Военкор RT Филатов показал освобождённый авдеевский коксохим
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Отмечается, что завод площадью 340 га украинская армия обороняла с самого начала штурма Авдеевки.
Военкор также показал первые фрагменты жесточайших боёв за освобождение города, в которых участвовала 114-я бригада 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.