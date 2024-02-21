Военкор RT Филатов показал освобождённый авдеевский коксохим

Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал освобождённый коксохимический завод в Авдеевке Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что завод площадью 340 га украинская армия обороняла с самого начала штурма Авдеевки.

Военкор также показал первые фрагменты жесточайших боёв за освобождение города, в которых участвовала 114-я бригада 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.