RT в Telegram
Подпишись

Военкор RT Филатов показал освобождённый авдеевский коксохим

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал освобождённый коксохимический завод в Авдеевке Донецкой Народной Республики.
Военкор RT Филатов показал освобождённый авдеевский коксохим
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что завод площадью 340 га украинская армия обороняла с самого начала штурма Авдеевки.

Военкор также показал первые фрагменты жесточайших боёв за освобождение города, в которых участвовала 114-я бригада 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить