Марочко: ВСУ открыли огонь по своим отступающим солдатам в районе Кременной
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
Как рассказал Марочко, западнее Кременной после огневого контакта с ВС России военные ВСУ покинули свои позиции и предприняли попытку отступить на второстепенные позиции.
«Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь», — сказал он.
Марочко добавил, что в результате «дружественного огня» погибли около десяти солдат ВСУ.
Ранее Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по военным из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.