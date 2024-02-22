Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины открыли огонь по своим же отступающим солдатам в районе Кременной.

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Марочко, западнее Кременной после огневого контакта с ВС России военные ВСУ покинули свои позиции и предприняли попытку отступить на второстепенные позиции.

«Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь», — сказал он.

Марочко добавил, что в результате «дружественного огня» погибли около десяти солдат ВСУ.

Ранее Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по военным из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.