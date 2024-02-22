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Марочко: ВСУ открыли огонь по своим отступающим солдатам в районе Кременной

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины открыли огонь по своим же отступающим солдатам в районе Кременной.
Марочко: ВСУ открыли огонь по своим отступающим солдатам в районе Кременной
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Марочко, западнее Кременной после огневого контакта с ВС России военные ВСУ покинули свои позиции и предприняли попытку отступить на второстепенные позиции.

«Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь», — сказал он.

Марочко добавил, что в результате «дружественного огня» погибли около десяти солдат ВСУ.

Ранее Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по военным из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.

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