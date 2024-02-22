Украинский военный рассказал, как попал в плен в Авдеевке

Военнослужащий третьей штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке.

Его слова приводит Министерство обороны России.

Как рассказал военный, он был взят в плен в бункере на железнодорожном вокзале Авдеевки.

Ранее военный корреспондент RT Станислав Обищенко показал бункер в Авдеевке, где прятались военнослужащие Вооружённых сил Украины.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.