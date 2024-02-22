Боец ВС России: десантники выбивают ВСУ с рубежей на Запорожском направлении
- AP
Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Военный назвал сложной, но контролируемой ситуацию, сложившуюся на этом участке фронта.
«Мы потихонечку выбиваем противника с рубежей, на которых он находился», — сказал командир.
Он рассказал, что разведчики ведут наблюдение за территорией при помощи беспилотников, а при обнаружении целей передают координаты танкистам, которые и открывают по ВСУ огонь.
Ранее стало известно, что расчёты РСЗО «Град» ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области.