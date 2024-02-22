Боец ВС России: десантники выбивают ВСУ с рубежей на Запорожском направлении

Командир танкового экипажа Вооружённых сил России с позывным Спартак рассказал, что российские десантники выбивают военнослужащих украинской армии с позиций на Запорожском направлении.

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Военный назвал сложной, но контролируемой ситуацию, сложившуюся на этом участке фронта.

«Мы потихонечку выбиваем противника с рубежей, на которых он находился», — сказал командир.

Он рассказал, что разведчики ведут наблюдение за территорией при помощи беспилотников, а при обнаружении целей передают координаты танкистам, которые и открывают по ВСУ огонь.

Ранее стало известно, что расчёты РСЗО «Град» ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области.