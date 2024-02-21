Офис Зеленского пообещал устроить «нечто особенное» 25 февраля

Офис Зеленского готовит «нечто особенное» на 25 февраля. Как сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, речь идёт о конференции с участием верхушки украинской власти.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в ходе конференции состоится «честный разговор» на тему того, что ждёт Украину в 2024 году.

«На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский», — заявил Никифоров.

Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Украина уже утратила свою государственность.