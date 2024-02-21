Военнопленный ВСУ рассказал о наплевательском отношении командиров

Военнослужащие Вооружённых сил Украины вынуждены мириться с наплевательским отношением со стороны командования. Об этом рассказал пленный украинский военный.

На кадрах опубликованного Министерством обороны России видеоролика военнопленный отметил, что бойцов целенаправленно отправляли на мясо. Он также высказался о принудительном призыве в ряды ВСУ и низком моральном духе личного состава.

«Отстреливаться нечем. Куча «двухсотых», куча «трёхсотых»... Это просто самоубийство, не идите сюда», — заявил он.

Ранее другой украинский военнопленный, Фёдор Дыбиц, рассказал, что командир за две недели потерял 70% батальона.