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Украинский пленный рассказал о потере 70% батальона за две недели

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Украинский военнопленный Фёдор Дыбиц рассказал, что командир за две недели потерял 70% батальона.
Украинский пленный рассказал о потере 70% батальона за две недели
  • AP

«За последние две недели комбат положил 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов... Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дыбица, у военных не было возможности спрятаться от российских дронов. Его сослуживцы отмораживали себе руки и ноги и получали ранения, не считая тех, кого засыпало минами без шансов на выживание.

Ранее экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов заявил, что у украинской армии серьёзные проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными.

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