Меркурис: Зеленский покинул Киев на фоне поражения ВСУ в Авдеевке
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Аналитик напомнил, что Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт.
«Он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — сказал Меркурис, напомнив о падении рейтингов Зеленского.
По оценкам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, Вооружённые силы Украины находятся в растерянности после успеха ВС России в Авдеевке и не могут противостоять продвижению российских войск.