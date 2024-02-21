Владимир Зеленский решил не оставаться в Киеве на фоне поражения ВСУ в Авдеевке, считает британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик напомнил, что Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт.

«Он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — сказал Меркурис, напомнив о падении рейтингов Зеленского.

По оценкам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, Вооружённые силы Украины находятся в растерянности после успеха ВС России в Авдеевке и не могут противостоять продвижению российских войск.