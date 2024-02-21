Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Вооружённые силы Украины находятся в растерянности после сдачи Авдеевки и не могут противостоять продвижению российских войск.

Об этом Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Он отметил, что ВС России продолжают своё наступление по всей линии соприкосновения.

«Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесён следующий удар», — признал он.

По словам Джонсона, ситуация на фронте ухудшается для украинской армии с каждым днём.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.