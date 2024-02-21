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Зарезавшему мирного жителя Мариуполя боевику «Азова» дали 25 лет колонии

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Верховный суд Донецкой Народной Республики огласил вердикт по делу боевика «Азова»* Артёма Ступницкого, которого обвинили в убийстве мирного жителя Мариуполя. Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Зарезавшему мирного жителя Мариуполя боевику «Азова» дали 25 лет колонии
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, суд счёл достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные в ходе следствия.

Установлено, что в конце февраля 2022 года Ступницкий несколько раз ударил мирного жителя ножом, отчего тот скончался на месте.

Ранее сообщалось об отдавшем приказ обстрелять сёла в ДНР боевике «Азова», которого заочно приговорили к 28 годам колонии.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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