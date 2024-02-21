Боевика «Азова» приговорили к 28 годам колонии за приказ обстрелять сёла в ДНР
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Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по приказу фигуранта было произведено около 500 выстрелов из буксируемой гаубицы Д-30 калибра 122 мм.
В Главной военной прокуратуре уточнили, что в результате повреждены пять жилых домов, их собственникам причинён значительный ущерб на общую сумму более 3 млн рублей.
«Приговором суда [Роману] Шебанову назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о боевике «Азова», которого приговорили к пожизненному заключению за расстрел автобуса с надписью «Дети».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.