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Депутат ФРГ Хофрайтер не верит в способность ВСУ начать наступление в 2024 году

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Немецкий депутат от «Зелёных» Антон Хофрайтер считает, что теперь для армии Украины прежде всего требуется удержание фронта.
Депутат ФРГ Хофрайтер не верит в способность ВСУ начать наступление в 2024 году
  • Gettyimages.ru

В эфире NTV Хофрайтер, возглавляющий комитет по европейским делам бундестага, дал оценку происходящему на поле боя.

«Крайне важно, чтобы в этом году украинской армии удалось удержать линию фронта. Если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе, как мы надеемся, увеличится за это время, украинская армия сможет одержать верх в оборонительной войне против России в 2025 году», — сказал парламентарий.

Хофрайтер считает невозможным для ВСУ начать наступление в 2024 году. По мнению депутата, хорошим результатом для Украины в ближайшие месяцы было бы просто отсутствие успехов ВС России.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным констатировал, что масштабное контрнаступление украинской армии в прошлом году детально планировалось Соединёнными Штатами, натовскими инструкторами, поэтому поражение ВСУ стало для них сильным потрясением.

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