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МИД: украинские неонацисты приторговывают документами погибших бойцов ВС России

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Глубина морального падения украинских неонацистов достигла того, что они начали торговать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, сообщил МИД России. Правоохранительные органы не оставят такие поступки без ответа, подчеркнули в Москве.
МИД: украинские неонацисты приторговывают документами погибших бойцов ВС России
  • РИА Новости

«Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты», — сказала представитель МИД Мария Захарова.

Сейчас достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал с Украины и реализовывал через соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным, рассказала дипломат.

«Правоохранительные органы России дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников. Столь вопиющие святотатство и циничное глумление над памятью наших бойцов, сражающихся с современными нацистами, не останутся без ответа», — заключила Захарова.

Также ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует её активы.

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