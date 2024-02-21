МИД: украинские неонацисты приторговывают документами погибших бойцов ВС России
- РИА Новости
«Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты», — сказала представитель МИД Мария Захарова.
Сейчас достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал с Украины и реализовывал через соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным, рассказала дипломат.
«Правоохранительные органы России дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников. Столь вопиющие святотатство и циничное глумление над памятью наших бойцов, сражающихся с современными нацистами, не останутся без ответа», — заключила Захарова.
Также ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует её активы.