В Казахстане восстановили разгромленное в селе Кызылсай православное кладбище
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«На могилах неизвестные срезали чугунную ограду. Также оградки были украдены с соседних могил. На месте мы обнаружили, что были повалены кресты. Могилы возвращены в первозданный вид. Ситуация взята на особый контроль», — цитирует ТАСС чиновника.
Вандалы ранее осквернили православное кладбище в Мангистауской области. Посольство России надеется, что хулиганы будут найдены в ближайшее время и понесут наказание.