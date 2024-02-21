В Казахстане восстановили разгромленное в селе Кызылсай православное кладбище

Разгромленное в казахстанском селе Кызылсай православное кладбище восстановили, могилы приведены в первозданный вид, сообщил глава администрации соседнего села Куланды Санат Токенов.

«На могилах неизвестные срезали чугунную ограду. Также оградки были украдены с соседних могил. На месте мы обнаружили, что были повалены кресты. Могилы возвращены в первозданный вид. Ситуация взята на особый контроль», — цитирует ТАСС чиновника.

Вандалы ранее осквернили православное кладбище в Мангистауской области. Посольство России надеется, что хулиганы будут найдены в ближайшее время и понесут наказание.